Difesa la strategia del governo e le regole Ue – Eurofocus podcast Adnkronos
In questo episodio raccontiamo la strategia del governo di Giorgia Meloni per aumentare le spese nella difesa, ma senza “scassare i conti dello Stato”, per dirla con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. E raccontiamo anche perché l’Italia, per rispettare gli impegni presi con la Nato, deve fare uno slalom tra le regole dell’Ue sui conti, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: difesa - strategia
Leoni Inter, il Parma spara alto ma il prezzo non spaventa i nerazzurri! Chiara la strategia per la difesa con Acerbi
Calciomercato Inter, la strategia di Ausilio per la difesa: ecco perché De Winter non esclude Leoni!
Mercato Inter, difesa nel mirino: De Winter in pole, Leoni il piano B. Ecco la strategia di Marotta
Inter, quante reti arrivano dalla difesa: già 3 finora. La strategia nerazzurra… - X Vai su X
GAZA: "HAMAS HA MOSTRATO CHE VUOLE SFRUTTARE IL POPOLO E PROLUNGARE LA GUERRA" Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf), il generale di brigata Effie Defrin, ha dichiarato che Hamas «ha mostrato al mondo la sua vera strategia: - facebook.com Vai su Facebook
Difesa, la strategia del governo e le regole Ue - In questo episodio raccontiamo la strategia del governo di Giorgia Meloni per aumentare le spese nella difesa, ma senza “scassare i conti dello Stato”, per dirla con il ministro dell’Economia Giancarl ... Scrive pianetagenoa1893.net
Difesa e cyber security, ddl del governo per affiancare hacker alle Forze Armate - Va in questa direzione il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati dal presidente della commissione Difesa Nino Minardo (Forza Italia). Riporta tg24.sky.it