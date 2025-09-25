Difesa Crosetto | Aeroporto protetto da sistemi anti-droni
Fiumicino, 25 settembre 2025 – “Sul piano interno, stiamo anche lavorando a un piano nazionale per la protezione delle infrastrutture strategiche con sistemi anti droni che sono già attivi, ad esempio nell’aeroporto di Roma. È una risposta necessaria a una minaccia che oggi può non più essere solo convenzionale, ma anche ibrida e tecnologica”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso dell’informativa alla Camera, per poi aggiungere: “Ho detto più volte che l’Italia e l’Europa non sono pronti a affrontare un conflitto su larga scala, ma siamo pronti a fare qualunque cosa per evitare un conflitto in larga scala – ha aggiunto – Purtroppo, proprio perché ci siamo resi conto quanto poco basta con le nuove tecnologie per paralizzare un pezzo di una nazione e un pezzo di economia, per creare condizioni di panico in una Nazione, garantire la sicurezza dei nostri cittadini sia da attacchi esterni sia quando si trovano in mezzo al mare, è il compito dello Stato e della Difesa, e questo continueremo ad assolvere, come abbiamo fatto finora”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: difesa - crosetto
Difesa, hackerato l'account su X del ministro Crosetto
Tajani e Crosetto in Aula : "Spese militari necessarie per la difesa del Paese"
Difesa in lutto, è morto il generale Mauro Del Vecchio. Il cordoglio del ministro Crosetto: “Figura di altissimo valore umano e istituzionale”
DIRETTA | Informativa alla Camera del ministro della Difesa Crosetto. I temi sono la Flotilla e la situazione sul fronte orientale #ANSA - X Vai su X
ANSA.it. . Attacco alla Flotilla, Pds-Avs-M5s protestano occupando i banchi del governo alla Camera. Il ministro della Difesa Crosetto riferirà domani mattina #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro Crosetto annuncia in aula: in Italia c'è un piano per proteggere i siti strategici dai droni - Lo ha riferito alla Camera durante l’informativa su attacchi occorsi a danno della Global Sumud Flotilla e l'evoluzione della situazione sul fronte orientale europeo ... Scrive gds.it
Crosetto: "Invieremo un'altra nave per proteggere la Flotilla, ma è impossibile garantire la sicurezza in acque israeliane" - Il ministro della Difesa parla a Montecitorio dopo i recenti attacchi alla spedizione umanitaria che vuole forzare il blocco di Tel Aviv ... Da today.it