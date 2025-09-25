Difesa c’è la firma di Tozzuolo Cangelosi rescinde ecco Dicuonzo
Il Perugia è tornato ancora a bussare al mercato degli svincolati. E così ieri il club di Pian di Massiano ha comunicato di "aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio". Tozzuolo è stato un giocatore di Braglia al Gubbio (25 presenze con il tecnico in rossoblù e quasi tutte da titolare), anche se svincolato si è allenato con il Foligno e occuperà il posto libero in lista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
L’Ucraina avrà 5.000 missili multiruolo LMM da difesa della Thales promessi da Starmer. La firma oggi a Roma. “Accordo storico”
Prima. l'incornata di Evan Ndicka, poi la zampata di Gianluca Mancini. L'uno-due della Roma a inizio ripresa a Nizza porta la firma dei due centrali di difesa
L'Arabia Saudita firma un accordo di mutua difesa con il Pakistan, che è una delle 9 potenze nucleari. NB: su Gaza, Islamabad si schiera completamente con i palestinesi. L'India, invece, sta con Israele (che il Pakistan ufficialmente non riconosce).
Difesa, c’è la firma di Tozzuolo. Cangelosi rescinde, ecco Dicuonzo - Nel frattempo la società biancorossa ha tesserato il collaboratore scelto da Piero Braglia. Come scrive lanazione.it