Difesa c’è la firma di Tozzuolo Cangelosi rescinde ecco Dicuonzo

Il Perugia è tornato ancora a bussare al mercato degli svincolati. E così ieri il club di Pian di Massiano ha comunicato di "aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Tozzuolo. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Perugino, classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile biancorosso fino ad esordire in prima squadra nella gara di Coppa Italia contro il Brescia (2020). A seguire le esperienze con Montevarchi e Gubbio". Tozzuolo è stato un giocatore di Braglia al Gubbio (25 presenze con il tecnico in rossoblù e quasi tutte da titolare), anche se svincolato si è allenato con il Foligno e occuperà il posto libero in lista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

