Da atleta a imprenditore globale, passando per palestre, vini colorati e grandi collaborazioni nel mondo delle celebrity. La parabola di Diego Granese è quella di un italiano che ha saputo trasformare ogni intuizione in un successo. Gli inizi nello sport e Fitup Europe La storia di Granese comincia con lo sport. Dopo un passato agonistico nelle arti marziali e nella pesistica, con partecipazioni a competizioni nazionali e il riconoscimento come istruttore federale CONI, decide di mettere la stessa disciplina al servizio del business. Co-fonda Fitup Europe, una catena di palestre che in pochi anni arriva a superare le 100 sedi in tutta Europa, diventando un punto di riferimento per il fitness internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Diego Granese, chi è il famoso imprenditore italiano che domina l'export delle imprese