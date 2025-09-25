Dieci spunti per concludere settembre senza malinconia
«Ti siedi e pensi e ricominci il gioco della tua identità come scintille brucian nel tuo fuoco le possibilità», cantava Francesco Guccini nella ballata folk che va sotto il titolo di “Canzone dei dodici mesi” parlando di settembre, il mese che dopo l’estate porta il «dono della perplessità». E in effetti si sente spesso dire che il ritorno alla normalità, dopo le emozioni estive e l’ubriacatura da vitamina D, dovrebbe segnare il vero “capodanno” per una serie di nuovi inizi, più o meno gradevoli che siano. L’automne déjà! – suggerisce Rimbaud tra nostalgia e bellezza. Ecco allora qualche spunto per attraversare il tempo della “perplessità”, tra giorni sospesi alla ricerca di un nuovo senso da dare alle cose. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
In questa notizia si parla di: dieci - spunti
Il var fa cambiare idea all'arbitro: dal giallo si passa al rosso. Formazione salentina in dieci uomini #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Giornata mondiale del Copywriter: spunti per il tuo calendario editoriale social; Venerdì 12 settembre: la frase del buongiorno, l'oroscopo, il santo e il proverbio del giorno; Ius scholae, Forza Italia prepara la sua proposta: cittadini dopo i 10 anni della scuola dell’obbligo.
Beko, altre dieci uscite. Previste a inizio settembre - Altri quattordici lavoratori della Beko di viale Toselli oggi varcheranno i cancelli dello stabilimento per l’ultima volta. Si legge su lanazione.it