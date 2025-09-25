Dieci anni dall’Agenda 2030 | un impegno globale ancora da realizzare per povertà clima e pace
Agenda 2030, Castellone (M5S): “A 10 anni dalla firma tante ancora le sfide. Un dovere verso generazioni future” . “ Dieci anni fa, il 25 settembre 2015, a New York, 193 Paesi firmavano l’Agenda 2030, un programma di azioni per le persone, il pianeta e la prosperità finalizzate a uno sviluppo sostenibile.” così sui suoi social la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) in occasione del decimo anniversario della firma dell’Agenda 2030. “I 17 punti dell’Agenda puntavano a porre fine entro il 2030 alla povertà, a eliminare tutte le forme di ineguaglianza, a contrastare i cambiamenti climatici e a costruire società pacifiche che rispettassero i diritti umani. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
“Dieci anni fa il Vaticano riconobbe la Palestina come Stato, riconoscendo soprattutto il diritto di un popolo”. (...) “La Santa Sede credeva e crede nella soluzione di due Stati per due Popoli come l’unica giusta per arrivare alla pace dopo anni di dolorosi confl - facebook.com Vai su Facebook
"In soli dieci anni usciranno dal lavoro circa 6,1 milioni di italiani: un esodo generazionale che rischia di lasciare il Paese senza ricambio e di mettere in crisi la tenuta del welfare". È l'avvertimento del presidente dell'Inapp Natale Forlani. #ANSA - X Vai su X
ASviS Live: dieci anni di Agenda 2030 - Il 25 settembre un evento in diretta per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide future dello sviluppo sostenibile ... Riporta ilnuovoterraglio.it
Dopo dieci anni, chi si ricorda ancora dell’Agenda Onu 2030? - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Dopo dieci anni, chi si ricorda ancora dell’Agenda Onu 2030? Secondo ilfattoquotidiano.it