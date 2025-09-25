Dico quello che penso io non quello che pensa lei Scintille Gruber-Fini su Meloni e Gaza

Lo schema Lilli Gruber è tanto semplice quanto consolidato: prendere un ospite considerato “di destra”, tramortirlo di domande e ospiti di sinistra e, ovviamente, evidenziare tutte le possibili differenze tra l’ospite in questione il governo guidato da Giorgia Meloni. Peccato che questo schema, questa volta, non abbia funzionato. Incalzato dalla Guber, infatti, Gianfranco Fini ha risposto puntualmente alle domande e ha promosso l’operato della premier. Ma non solo. Dopo l’ennesima domanda strumentale, il fondatore di An ha reagito infastidito. “ Lei si diverte a chiedermi semplicemente giusto o sbagliato, ma bisogna fare un’analisi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dico quello che penso io, non quello che pensa lei". Scintille Gruber-Fini su Meloni e Gaza

