Attacco spietato contro la comunicazione adottata da Antonio Conte a Napoli: ecco la polemica di Viviano Nel post partita contro il Pisa, Antonio Conte ha voluto sottolineare di aver cambiato tanti giocatori, ma nessun calciatore da 60 milioni. Insomma, la squadra è ancora da rodare e bisogna attendere i giocatori acquistati, che non sono subito pronti per la nuova realtà e la Champions. Ma Emiliano Viviano non ci sta e sbotta in diretta su TvPlay: “Le sue parole sono da denuncia, ma che roba è? Ma che dichiarazioni sono? Spero che il tifoso del Napoli mi dia ragione. Ha criticato il mercato, dai su! Ci sono dei limiti”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Dichiarazioni patetiche, senza limiti”, attacco spietato ad Antonio Conte