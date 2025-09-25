Dichiarazione online dei servizi | solo docenti già assunti a tempo indeterminato anche nel corso dell’anno

Dichiarazione online dei servizi: Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha spiegato ai nostri lettori la procedura che interessa i docenti neoimmessi in ruolo ma che non ha una data prescrittiva. E' però importante per una corretta ricostruzione della carriera, che serve all'inquadramento stipendiale e agli scatti di anzianità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it