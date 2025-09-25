Dichiarazione online dei servizi | solo docenti già assunti a tempo indeterminato anche nel corso dell’anno
Dichiarazione online dei servizi: Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha spiegato ai nostri lettori la procedura che interessa i docenti neoimmessi in ruolo ma che non ha una data prescrittiva. E' però importante per una corretta ricostruzione della carriera, che serve all'inquadramento stipendiale e agli scatti di anzianità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: dichiarazione - online
Docenti Neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi è su Istanze online. Come e quando presentarla. Guida per immagini
Docenti neoimmessi in ruolo 2025, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. VIDEO - Docenti neo immessi in ruolo: una prima scadenza, il 30 settembre, riguarda la dichiarazione online dei servizi prestati. Si legge su orizzontescuola.it
Docenti neoimmessi in ruolo, dichiarazione dei servizi: ecco come fare. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) - Entro il 30 settembre, i docenti neo immessi in ruolo, devono presentare online la dichiarazione dei servizi prestati. Segnala orizzontescuola.it