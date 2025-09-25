Questo sì che è un punto incredibile: Diallo prende il net, Fritz recupera palla, il canadese sta per colpire ma. finisce in rete! Il match si conclude poi con la vittoria di Fritz per 6-4 6-3 7-6: l'americano accede così agli ottavi nell'Atp di Tokyo, dove sfiderà Borges e dove è ancora in gara anche un Matteo Berrettini in gran forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Diallo, che succede? Gioca un jolly clamoroso e poi... inciampa in rete