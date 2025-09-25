Di Napoli sottolinea alcune delle individualità interessanti | Squadra forte ecco chi mi piace di più…

Di Napoli ha messo sotto la lente d’ingrandimento il campionato italiano, la Champions ed alcuni talenti dell’Inter. Arturo Di Napoli, ex attaccante dell’ Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di News.Superscommesse.it, esprimendo ottimismo sul momento dei nerazzurri guidati da Cristian Chivu. Per Di Napoli, la squadra ha tutte le qualità per competere sia in Serie A sia in Champions League, nonostante le difficoltà iniziali legate all’inserimento del nuovo tecnico. PARTENZA E CAMPIONATO – Sull’avvio di stagione: «L’ Inter è partita con qualche difficoltà e i giocatori forse non sono ancora entrati in perfetta sintonia con le richieste del nuovo tecnico, ma sui nerazzurri sono comunque molto fiducioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

