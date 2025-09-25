Detto ’o… | quando il contranome firmava i manifesti funebri e perché ora sta sparendo

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fitto mosaico dei vicoli napoletani i muri non raccontano solo cronache e politica: raccontano storie e vite intere. Per decenni, in alcuni rioni più che in altri, i manifesti funebri non si limitavano ad imprimere nome, cognome e parentela ma aggiungevano il soprannome, dettocontranome”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

