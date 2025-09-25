Detto ’o… | quando il contranome firmava i manifesti funebri e perché ora sta sparendo
Nel fitto mosaico dei vicoli napoletani i muri non raccontano solo cronache e politica: raccontano storie e vite intere. Per decenni, in alcuni rioni più che in altri, i manifesti funebri non si limitavano ad imprimere nome, cognome e parentela ma aggiungevano il soprannome, detto “contranome”. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: detto - contranome
Tg3. . C'è anche il boss ottantenne Giuseppe Piromalli, detto Facciazza, tra i 26 arrestati per ordine della Direzione Antimafia di Reggio Calabria. Associazione di tipo mafioso, detenzione illegale di armi e munizioni, estorsione e riciclaggio tra le ipotesi di reat - facebook.com Vai su Facebook