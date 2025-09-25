detrazioni per i figli a carico per gli over 30 le agevolazioni non saltano

Confermate le detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni. Il chiarimento è arrivato direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che ha dovuto portare un po’ di chiarezza su alcuni effetti provocati dalle misure varate con la Legge di Bilancio 2025 e che avevano come oggetto proprio i benefici fiscali per i familiari a carico. Tra le novità più importanti figura, infatti, una limitazione della detrazione fino a 950 euro, che si applica unicamente ai figli che abbiano un’età compresa tra i 21 ed i 29 anni. Una volta che la prole supera i 30 anni viene meno lo sconto Irpef: l’unica eccezione a questa regola è quella prevista per i figli con disabilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

