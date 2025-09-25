Designazione arbitrale: equilibrio tra esperienza e nuove leve nella 5ª giornata di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato la designazione arbitrale per la 5ª giornata di campionato, in programma tra sabato 27 e lunedì 29 settembre. Un turno ricco di sfide decisive, affidato a fischietti di grande esperienza e giovani in ascesa. Gli anticipi del sabato. Ad aprire il weekend sarà Sassuolo–Udinese (h. 12.30), diretta da Perenzoni, con Gariglio al VAR. Nel pomeriggio, tre match in contemporanea alle 15.00: Como–Cremonese con Di Bello, Pisa–Fiorentina affidata a Manganiello, e Roma–Hellas Verona sotto la guida di Feliciani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Designazione arbitrale: ecco gli arbitri della 5ª giornata di Serie A