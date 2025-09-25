Designazione arbitrale | ecco gli arbitri della 5ª giornata di Serie A
Designazione arbitrale: equilibrio tra esperienza e nuove leve nella 5ª giornata di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato la designazione arbitrale per la 5ª giornata di campionato, in programma tra sabato 27 e lunedì 29 settembre. Un turno ricco di sfide decisive, affidato a fischietti di grande esperienza e giovani in ascesa. Gli anticipi del sabato. Ad aprire il weekend sarà Sassuolo–Udinese (h. 12.30), diretta da Perenzoni, con Gariglio al VAR. Nel pomeriggio, tre match in contemporanea alle 15.00: Como–Cremonese con Di Bello, Pisa–Fiorentina affidata a Manganiello, e Roma–Hellas Verona sotto la guida di Feliciani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: designazione - arbitrale
Milan-Bari, la designazione arbitrale per il match di Coppa Italia
Roma-Bologna, la designazione arbitrale: all’Olimpico dirige Zufferli
Juventus-Inter, la designazione arbitrale: Colombo dirigerà il Derby d’Italia
La designazione arbitrale per #MilanNapoli - X Vai su X
Designazione Arbitrale ISMAIL SABRI è stato designato come Arbitro per la gara n.636 di Serie D – Girone C: Bassano Virtus SSD ARL – Luparense F.C. Sabato 20/09/2025 ? Ore 15:30 Stadio R. Mercante, Via Piave 115 – Bassano del Grappa (VI) - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, arbitri: Chiffi per Milan-Napoli, tutte le designazioni - Per quanto riguarda il big match fra Milan e Napoli, in programma domenica sera a San Siro, è stato ... Scrive calciomercato.com
Serie A, gli arbitri della 5a giornata, le designazioni: Chiffi per Milan-Napoli, Sozza per Juventus-Atalanta, fermato Rapuano - Resi noti gli arbitri della quinta giornata di A stagione 2025/26: turno spalmato su 3 giorni, da sabato 27 a lunedì 29 settembre ... Secondo sport.virgilio.it