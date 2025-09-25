Design e alte performance Huawei presenta la serie di smartwatch GT6

Parigi, 25 set. (askanews) - Forte della conferma per il secondo trimestre consecutivo al primo posto nel mercato globale dei dispositivi indossabili con una quota del 20,2% Huawei ha lanciato ufficialmente a Parigi la serie Huawei Watch GT 6. Fedeli alla tradizione della GT Series, i nuovi smartwatch, ora disponibili in Italia, uniscono uno stile ricercato e funzionalità avanzate. "Ciò che rende speciale la serie GT è il suo design molto bello che riflette ciò che le persone desiderano quando indossano un orologio - ha spiegato Andreas Zimmer, Head of Product Huawei Europe - Quindi non sembra uno smartwatch, ma ha tutte le funzionalità di uno smartwatch. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Design e alte performance, Huawei presenta la serie di smartwatch GT6

In questa notizia si parla di: design - alte

Silenzioso, Flessibile e con Alte prestazioni: Zehnder EVO segna una nuova generazione di recuperatori di calore grazie ad un design ultrapiatto e moderno. L'installazione in verticale e/o in orizzontale è intuitiva e semplice e consente di risparmiare tem - facebook.com Vai su Facebook

Design e alte performance, Huawei presenta la serie di smartwatch GT6 - “Ciò che rende speciale la serie GT è il suo design molto bello che riflette ciò che le persone desiderano quando indossano un orologio – ha spiegato Andreas Zimmer, Head of Product Huawei Europe ... Riporta askanews.it

Design e autonomia per la nuova era degli smartwatch Huawei Watch GT 6 - Il mercato della tecnologia indossabile ha vissuto una lunga adolescenza, un’era definita da inevitabili compromessi: per avere funzioni avanzate si ... Lo riporta ilsole24ore.com