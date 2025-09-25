Deruba un anziano in ascensore e scappa intervento della polizia

Genovatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha derubato un anziano a Cornigliano ed è scappato, ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia per furto con strappo. Protagonista un 41enne originario del Marocco, irregolare in Italia, senza dimora, pluripregiudicato e destinatario dell'avviso orale del Questore di Genova. Collanina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: deruba - anziano

Roma, deruba anziano cieco fingendo di aiutarlo: caccia al ladro

Deruba i turisti in spiaggia e scappa. Recuperati i cellulari, ladro nei guai - Aveva nascosto i cellulari rubati in un cespuglio, ma alla fine viene beccato dagli agenti della municipale sulla spiaggia libera di piazzale Roma. Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Deruba Anziano Ascensore Scappa