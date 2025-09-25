Deruba un anziano in ascensore e scappa intervento della polizia

Ha derubato un anziano a Cornigliano ed è scappato, ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia per furto con strappo. Protagonista un 41enne originario del Marocco, irregolare in Italia, senza dimora, pluripregiudicato e destinatario dell'avviso orale del Questore di Genova. Collanina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it