Deruba un anziano in ascensore e scappa intervento della polizia
Ha derubato un anziano a Cornigliano ed è scappato, ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia per furto con strappo. Protagonista un 41enne originario del Marocco, irregolare in Italia, senza dimora, pluripregiudicato e destinatario dell'avviso orale del Questore di Genova. Collanina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Roma, deruba anziano cieco fingendo di aiutarlo: caccia al ladro
Si intrufola in casa di un anziano di Partinico e dopo aver disattivato le telecamere lo deruba, arrestato
Truffi un anziano? Grazie al Decreto Sicurezza voluto dalla Lega, tolleranza zero: finisci in manette. Dalle parole ai fatti!
Deruba i turisti in spiaggia e scappa. Recuperati i cellulari, ladro nei guai - Aveva nascosto i cellulari rubati in un cespuglio, ma alla fine viene beccato dagli agenti della municipale sulla spiaggia libera di piazzale Roma.