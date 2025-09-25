Depurazione Opere per 6 milioni sul Lavello1
E’ pronto un altro investimento da 6 milioni di euro sul depuratore Lavello 1 a Massa per completare le opere iniziate negli anni scorsi e, finalmente, superare le criticità legate in particolare all’entrata in funzione del bypass in occasione di piogge importanti: un sistema che garantisce una minima disinfezione delle acque in uscita e gettate nel fosso Lavello, che possono quindi presentare una maggiore carica di batteri fecali con possibili ripercussioni, d’estate, sulle acque di balneazione. Cantieri pronti a partire, presentati nei giorni scorsi dal gestore idrico, Gaia, durante un incontro con i residenti della zona, alla presenza della vicepresidente Michela Consigli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dieci milioni aggiuntivi per le opere igienico-sanitarie in Trentino. Li ha destinati la Giunta provinciale, su proposta del presidente Maurizio Fugatti approvando l'aggiornamento del DOPI su depurazione, bonifiche e impianti di smaltimento dei rifiuti
