Depositi green per bus elettrici a Napoli c' è l' ok per il progetto definitivo | investimento da 35 milioni di euro

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato, su proposta dell’assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile Edoardo Cosenza e dell’assessore al patrimonio e al bilancio Pierpaolo Baretta, il progetto definitivo per la realizzazione di infrastrutture elettriche di ricarica presso i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

PNRR: dalla Giunta 34,9 mln per depositi green bus elettrici a Napoli - Saranno realizzati nei depositi ANM di via Puglie, Cavalleggeri Aosta e Carlo III Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Da expartibus.it

Bus elettrici, l’eBrt è a metà strada: finito il 55% delle opere. Ora le 26 super pensiline - La rivoluzione dei bus veloci è ormai prossima, la corsa inaugurale è attesa per il 1° luglio 2026 e i lavori sono completi al 55%. Lo riporta bergamo.corriere.it