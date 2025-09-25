BIENTINA Nastro adesivo per alterare la targa della macchina ed evitare così le multe per eccesso di velocità. Ma il furbetto – un 58enne di Bientina – è stato denunciato dalla Polizia locale dell’Unione Valdera. Il trucchetto è stato scoperto dagli agenti del comando territoriale Valdera Nord (Bientina e Buti) della Polizia locale che ha denunciato il 58enne alla Procura della repubblica di Pisa. Le indagini hanno preso avvio da una segnalazione del Comando Territoriale di Pontedera, i cui agenti avevano notato il veicolo parcheggiato e, nonostante l’assenza del conducente, erano riusciti a identificarne il proprietario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Denunciato 58enne: "Altera la targa col nastro adesivo"