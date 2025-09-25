Un aperitivo nel cuore di Firenze, pochi passi dal Duomo, si è trasformato in una serata di paura per l’ex sindaco Alessio Calamandrei. Invece di chiacchiere leggere, l’uomo e i suoi amici hanno assistito a un gesto violento che ha innescato una catena di eventi imprevedibili e dolorosi. Un aperitivo che si trasforma in incubo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Denuncia un vandalismo, ex sindaco aggredito a colpi di sedia in via Martelli