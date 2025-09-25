Demansionamento infermiere la Corte d' Appello conferma | Policlinico condannato al risarcimento

Messinatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'Appello di Messina ha rigettato il ricorso promosso dal Policlinico Universitario contro la sentenza di primo grado che aveva accertato il demansionamento subito da un infermiere. Il giudice di secondo grado ha confermato la responsabilità datoriale, riconoscendo in favore del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: demansionamento - infermiere

Infermiere e Demansionamento: La Cassazione Stabilisce Nuovi Limiti

demansionamento infermiere corte dPoliclinico perde l’appello: infermiere dovrà essere risarcito, esulta la Uil-Fpl - La Corte d’Appello di Messina ha rigettato il ricorso promosso dal Policlinico Universitario contro la sentenza di primo grado che aveva accertato il demansionamento subito da un infermiere. Come scrive messinaoggi.it

demansionamento infermiere corte dTitoli allarmistici sul demansionamento degli infermieri: la verità sulla sentenza che fa discutere - Alcuni sono essenziali per il funzionamento di questo sito web; altri ci permettono di migliorare i servizi e l'esperienza utente oppure di fornire pubblicità. Scrive infermieristicamente.it

Cerca Video su questo argomento: Demansionamento Infermiere Corte D