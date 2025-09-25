Delitto di Cinzia Pinna la versione di Emanuele Ragnedda | Ho avuto paura ho sparato per difendermi

Carabinieri e Procura sono alla ricerca del movente del delitto di Cinzia Pinna: Emanuele Ragnedda, reo confesso dell'omicidio, ha raccontato di aver sparato per difendersi. Un violento litigio, lei che si avvicina con un oggetto in mano, lui che preme il grilletto, una o più volte. È questo ciò che ha raccontato a carabinieri e pm Emanuele Ragnedda, l'imprenditore del vino reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, la giovane di Castelsardo scomparsa da Palau lo scorso 11 settembre e ritrovata cadavere nella tenuta dell'azienda dello stesso Ragnedda.

