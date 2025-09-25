Delitto Cella il marito di Cecere | Mia moglie conosceva Soracco di vista

Genova - "Mia moglie mi disse che conosceva Soracco di vista, forse lo aveva visto una volta a ballare. Mi disse da subito, nel 1997 quando ci conoscemmo, che era stata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Delitto Cella, il marito di Cecere: “Mia moglie conosceva Soracco di vista”

In questa notizia si parla di: delitto - cella

Delitto Cella, un teste: “L’avvocata mi disse che Cecere quel mattino era dalle parti del delitto”

Delitto di Loreto, Matteo Borrelli resta in cella: «Conoscevo Alex Sorrentino, non l?ho ammazzato»

Delitto di Nada Cella, il criminologo: “Voleva allontanare il killer dallo studio, fu colpita con due diversi oggetti”

Delitto di Loreto, Matteo Borrelli resta in cella: «Conoscevo Alex Sorrentino, non l’ho ammazzato». L'autopsia svela uno scenario di estrema violenza - facebook.com Vai su Facebook

Aurora Tila, la rivelazione dell’ex compagno di cella del 15enne indagato per omicidio: «Ha confessato il delitto» - X Vai su X

Delitto Cella, il marito di Cecere: “Mia moglie conosceva Soracco di vista” - "Mia moglie mi disse che conosceva Soracco di vista, forse lo aveva visto una volta a ballare. ilsecoloxix.it scrive

Nada Cella, Franzone: “Accuse alla Cecere? Merito dei bottini”/ Soracco: “Il giorno dell’omicidio…” - Il giallo di Nada Cella a IgnotoX con le parole di Sabrina Franzone, avvocato e criminologa che ha riaperto il caso, e le parole di Soracco ... Secondo ilsussidiario.net