Delegazione in visita alle aziende partner

Una delegazione della Reggiana ha fatto visita al ‘ Cersaie 2025 ’ di Bologna (Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e dell’arredo bagno). Il vicepresidente e direttore generale, Vittorio Cattani, insieme ai calciatori Damiano Basili, Andrea Bozzolan e Francesco Pio Vallarelli, hanno presenziato agli stand espositivi delle aziende partner del settore ceramico: Casalgrande Padana, Ceramica Rondine e La Fenice. Una preziosa occasione d’incontro per omaggiare gli sponsor granata e per valorizzare la presenza di eccellenze reggiane in una vetrina di rilevanza internazionale, trascorrendo alcuni momenti insieme a Franco Manfredini (presidente Casalgrande Padana), Paride Costi (vice presidente Casalgrande Padana), Graziano Verdi (amministratore delegato Gruppo Italcer Ceramica Rondine) ed Enrico Guidetti (titolare La Fenice). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delegazione in visita alle aziende partner

