Del Piero Juve l’ex capitano può tornare nelle vesti di presidente del club? Cosa c’è di vero dopo le voci di questi giorni

Del Piero Juve, suggestione per il nuovo board: mentre si cerca una figura di prestigio, il nome dell’ex capitano resta il preferito dei tifosi. Un nome che unisce, che scalda i cuori e che rappresenta la storia. Nel pieno del riassetto societario che sta disegnando il futuro della Juventus, torna ciclicamente a farsi strada un sogno, una suggestione che per i tifosi bianconeri non è mai tramontata: il ritorno di Alessandro Del Piero. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, nella ricerca di un nuovo presidente di grande prestigio, il nome dell’ex capitano è uno di quelli che, inevitabilmente, accende la fantasia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Del Piero Juve, l’ex capitano può tornare nelle vesti di presidente del club? Cosa c’è di vero dopo le voci di questi giorni

Del Piero alla Sanremese! Il figlio della leggenda della Juve sbarca in Serie D: tutti i dettagli sul trasferimento del classe 2007

Yildiz Juve, il migliore amico del talento bianconero lo racconta: «È innamorato di questo club, esultava già da bambino come Del Piero. È tutto perfetto per lui…»

Yildiz Juve, Cassano va contro corrente: «È buono per l’Italia ma non lo vedo trascinatore come facevano Del Piero, Zidane o Nedved. Un grande punto interrogativo…»

Video introvabile di Alex Del Piero che, 30 anni fa esatti, raccontava il suo gol "alla Del Piero". Pezzo di storia vero, autentico, di un campione che ha fatto la storia della Juve!

Passato Presente Del Piero Zhegrova #Juve #DAZN

Del Piero racconta: «I miei giocatori mi hanno cresciuto con dei valori che mi sono portato dietro per tutta la carriera. Abbiamo sempre difficoltà davanti a noi ma…» - Del Piero racconta la sua crescita: tutte le dichiarazioni dell’ex capitano della Juve, ecco cosa ha detto Un bagno di folla e di affetto per una leggenda senza tempo. Come scrive juventusnews24.com

Del Piero d’improvviso al J Medical, tifosi Juve impazziti: “Fermate Comolli!” - Oltre a Zhegrova ed Openda, che stanno svolgendo le visite, si è infatti presentato al J Medical anche Alessandro Del Piero. Da tuttosport.com