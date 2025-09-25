Del Piero Juve l’ex capitano può tornare nelle vesti di presidente del club? Cosa c’è di vero dopo le voci di questi giorni

25 set 2025

Del Piero Juve, suggestione per il nuovo board: mentre si cerca una figura di prestigio, il nome dell’ex capitano resta il preferito dei tifosi. Un nome che unisce, che scalda i cuori e che rappresenta la storia. Nel pieno del riassetto societario che sta disegnando il futuro della  Juventus, torna ciclicamente a farsi strada un sogno, una suggestione che per i tifosi bianconeri non è mai tramontata: il ritorno di  Alessandro Del Piero. Come riportato anche dal  Corriere dello Sport, nella ricerca di un nuovo presidente di grande prestigio, il nome dell’ex capitano è uno di quelli che, inevitabilmente, accende la fantasia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

