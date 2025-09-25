Degasperi sfiora il successo a Pedavena

Non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio alla Cronoscalata Pedavena - Croce D'Aune ma la lotta per il primato, nella quale è stato protagonista, ha elettrizzato pubblico ed addetti ai lavori durante la due giorni bellunese. Tornato al volante della Norma M20-FCGEA Zytek, curata dal. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

