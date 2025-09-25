Definisci bambino È quello facile da colpire perché prima di scappare aspetta la mamma guardandola urlare | Pietro Morello e la filastrocca commovente
Il musicista e Youtuber Pietro Morello ha pubblicato sui social una filastrocca che ha strappato più di un applauso e i complimenti di Enzo Iacchetti. Il musicista ha voluto rispondere alla frase “definisci bambino” che Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici d’Israele (ADI), ha rivolto a Enzo Iacchetti mandandolo su tutte le furie a “È sempre Cartabianca”, nella puntata di martedì 16 settembre, in prima serata su Rete 4. Tra i versi più forti: “È quello facile da colpire perché prima di scappare aspetta la mamma, guardandola urlare (.) È quello che cantava a una sorellina insonne che crescerà adulta ma senza colonne che piange in silenzio, abbracciando un cuscino che ha ancora il profumo del suo fratellino (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: definisci - bambino
“Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona
“Definisci bambino”: il victim blaming che tenta di legittimare i crimini israeliani
Scontro Mizrahi-Iacchetti su Gaza, post pompe funebri Taffo: bara bianca con scritto "Definisci bambino", provocazione all'attivista israeliano
Reposted: @CartabiancaR4 : Definisci bambino, Enzo Iacchetti e lo scontro con Eyal Mizrahi: "Il mio era uno sfogo di rabbia umanitario, gli italian… - X Vai su X
"Definisci bambino". Anche Pietro Morello ha voluto rispondere alla domanda-choc, diventata virale, di Eyal Mizrahi, il presidente della federazione Amici d’Israele (ADI) che ha mandato su tutte le furie Enzo Iacchetti - facebook.com Vai su Facebook
‘Definisci bambino’: la filastrocca di Pietro Morello su Gaza commuove il web - In pochi versi Morello racconta chi è davvero un bambino, un messaggio soprattutto per chi ha dimenticato di esserlo stato ... Scrive dire.it
"Definisci bambino", la filastrocca di Pietro Morello commuove: è virale sui social - choc, diventata virale, di Eyal Mizrahi, il presidente della federazione Amici d’Israele (ADI) che ha mandato su tutte le ... Come scrive torinotoday.it