Definisci bambino È quello facile da colpire perché prima di scappare aspetta la mamma guardandola urlare | Pietro Morello e la filastrocca commovente

Il musicista e Youtuber Pietro Morello ha pubblicato sui social una filastrocca che ha strappato più di un applauso e i complimenti di Enzo Iacchetti. Il musicista ha voluto rispondere alla frase “definisci bambino” che Eyal Mizrahi, presidente della federazione Amici d’Israele (ADI), ha rivolto a Enzo Iacchetti mandandolo su tutte le furie a “È sempre Cartabianca”, nella puntata di martedì 16 settembre, in prima serata su Rete 4. Tra i versi più forti: “È quello facile da colpire perché prima di scappare aspetta la mamma, guardandola urlare (.) È quello che cantava a una sorellina insonne che crescerà adulta ma senza colonne che piange in silenzio, abbracciando un cuscino che ha ancora il profumo del suo fratellino (. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

