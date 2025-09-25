Decreto Salva Casa la Regione rilascia la nuova modulistica per l' agibilità

Cataniatoday.it | 25 set 2025

Arriva in Sicilia la nuova modulistica per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca) in linea con il Salva casa. Le modifiche sono state approvate con un decreto firmato oggi dall’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino. Anche nell’Isola, dunque, le procedure vengono. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

