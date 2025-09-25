Decisione senza precedenti Il Pentagono convoca 800 generali | cosa c' è dietro la mossa a sorpresa

Ilgiornale.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha convocato generali e ammiragli dell' esercito statunitense in una rara riunione, indetta con breve preavviso e senza una ragione specifica, che si terrà la prossima settimana presso una base del Corpo dei Marines in Virginia. La chiamata, se così può essere definita, ha coinvolto tutti i massimi comandanti militari delle forze Usa, compresi quelli impegnati in missioni all'estero. La direttiva è tra l'altro stata emessa all'inizio di questa settimana in concomitanza con l'avvicinamento della chiusura delle attività governative, e mesi dopo che lo stesso team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l'intenzione di intraprendere un'ampia fusione dei massimi comandi militari del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

decisione senza precedenti il pentagono convoca 800 generali cosa c 232 dietro la mossa a sorpresa

© Ilgiornale.it - "Decisione senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa

In questa notizia si parla di: decisione - precedenti

I tifosi chiedono al Liverpool di prendere una decisione senza precedenti dopo la morte di Diogo Jota

Due importanti ONG israeliane accusano Israele di genocidio a Gaza per la prima volta dal 7 ottobre 2023: decisione senza precedenti

CM.com – Ten Hag contro il Bayer Leverkusen: “Esonero? Decisione senza precedenti”. Buonuscita da 6 milioni

decisione senza precedenti pentagono"Mossa senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa - L’assenza di spiegazioni, unita ai recenti tagli e cambi di comando, alimenta tensioni e timori ... Riporta ilgiornale.it

Prima venne lo spazio, poi la guerra. La presa di Trump sulle forze armate - Nel primo mandato il cambiamento storico fu la creazione della "Space Force", nel secondo il rebranding del Pentagono in "Department of ... Si legge su huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Decisione Senza Precedenti Pentagono