Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha convocato generali e ammiragli dell' esercito statunitense in una rara riunione, indetta con breve preavviso e senza una ragione specifica, che si terrà la prossima settimana presso una base del Corpo dei Marines in Virginia. La chiamata, se così può essere definita, ha coinvolto tutti i massimi comandanti militari delle forze Usa, compresi quelli impegnati in missioni all'estero. La direttiva è tra l'altro stata emessa all'inizio di questa settimana in concomitanza con l'avvicinamento della chiusura delle attività governative, e mesi dopo che lo stesso team di Hegseth al Pentagono aveva annunciato l'intenzione di intraprendere un'ampia fusione dei massimi comandi militari del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Decisione senza precedenti". Il Pentagono convoca 800 generali: cosa c'è dietro la mossa a sorpresa