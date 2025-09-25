Debutto facile per Sinner a Pechino batte Cilic in 2 set

(AGIITALPRESS) - Roma, 25 set. - Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfidera' il francese Terence Atmane, 68 della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Debutto facile per Sinner a Pechino, batte Cilic in 2 set

