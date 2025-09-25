Debutto facile per Sinner a Pechino batte Cilic in 2 set

Agi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(AGIITALPRESS) - Roma, 25 set. - Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding, lo scorso anno finalista nell'impianto cinese (campi in cemento) che ha ospitato il torneo olimpico del 2008, ha battuto al primo turno il croato Marin Cilic, 97 del ranking internazionale, col punteggio di 6-2 6-2. Agli ottavi di finale Sinner sfidera' il francese Terence Atmane, 68 della classifica Atp, proveniente dalle qualificazioni, vincitore al debutto contro la wild card cinese Zhizhen Zhang per 6-4 6-2. 🔗 Leggi su Agi.it

debutto facile per sinner a pechino batte cilic in 2 set

© Agi.it - Debutto facile per Sinner a Pechino, batte Cilic in 2 set

In questa notizia si parla di: debutto - facile

Softball: tutto facile per l’Italia al debutto. Le azzurre liquidano la Germania in quattro inning

debutto facile sinner pechinoSinner domina Cilic al debutto a Pechino mostrando la sua nuova arma: è cambiato il servizio - La vittoria con il croato è arrivata dopo 1 ora e 21 minuti e con percentuali al servizio incoraggianti. Si legge su fanpage.it

debutto facile sinner pechinoSinner, a Pechino il debutto con Cilic. Musetti perde in finale a Chengdu - L’anno scorso a Roma Lorenzo Musetti s’era ritirato dopo un set contro Atmane e magari non aveva seguito fino alle semifinali le imprese di classe di Alejandro Tabilo, il mancino ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Debutto Facile Sinner Pechino