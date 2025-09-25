Debutto agevole per Sinner a Pechino steso in 2 set Cilic

L'azzurro si impone con un duplice 6-2 sul croato, ora sfida il francese Atmane. ROMA - Esordio vincente e convincente per Jannik Sinner nel "China Open", torneo Atp 500 in scena al "Beijing Olympic Green Tennis Center" di Pechino. Il giocatore azzurro, numero due del mondo e prima forza del seeding. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Debutto agevole per Sinner a Pechino, steso in 2 set Cilic

