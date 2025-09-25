Debutta la Opel Frontera sette posti | dati e prezzi

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La versione a 7 posti della Frontera arriva nelle concessionarie in abbinamento alle motorizzazioni ibride. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

debutta la opel frontera sette posti dati e prezzi

© Gazzetta.it - Debutta la Opel Frontera sette posti: dati e prezzi

In questa notizia si parla di: debutta - opel

debutta opel frontera setteLa versione a 7 posti della Frontera arriva nelle concessionarie in abbinamento alle motorizzazioni ibride - anzi dietro, se parliamo della Opel Frontera 7 posti prossima allo sbarco nelle concessionarie italiane. Scrive gazzetta.it

debutta opel frontera setteOpel Frontera GS, il nuovo SUV da sette posti super versatile - Nuovo Opel Frontera GS: il SUV da sette posti super versatile, ideale per le famiglie e per chi ha bisogno di spazio senza rinunciare al comfort. Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Debutta Opel Frontera Sette