Dead of winter | la recensione del thriller con emma thompson e judy greer

Il film racconta la storia di Barb, interpretata da Emma Thompson, una vedova che si dedica a una vacanza solitaria in Minnesota, con l'intento di onorare la memoria del marito attraverso un gesto simbolico: disperdere le sue ceneri sul lago Hilda, luogo del loro primo appuntamento.

The Dead of Winter, recensione: Emma Thompson novella Rambo in ricordo dell'amore che fu

Emma thompson trova una cabina con un terribile segreto nel clip di dead of winter

