De Zerbi si coccola l’ex Juve Weah al Marsiglia | È un giocatore eccezionale penso sia un giocatore sottovalutato Ha più valore di quanto possa sembrare

Dopo aver inizialmente richiesto tempo per integrare i suoi nuovi acquisti nei suoi principi di gioco, Roberto De Zerbi ha finalmente espresso tutto il suo entusiasmo per i giocatori arrivati quest'estate. Il successo convincente contro il Paris Saint-Germain è stato il catalizzatore, permettendo all'allenatore italiano di lodare pubblicamente le prestazioni di Nayef Aguerd, Emerson, O'Riley e Weah, veri protagonisti della vittoria. Un cambio di tono significativo rispetto alla delusione espressa dopo la sconfitta contro il Real Madrid, che testimonia una crescente fiducia nell'amalgama della sua nuova squadra.

