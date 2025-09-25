Arriva una clamorosa ultim’ora su una questione caldissima in casa Napoli. Ecco cosa sta accadendo. Non è un segreto: sulla questione stadio c’è uno stallo che si protrae da mesi e la quadra sembra molto distante dall’essere trovata. Euro 2032 è più vicino di quanto sembri ed è arrivato il tempo delle decisioni. In un contesto di incertezza generale, l’insidia per Napoli potrebbe arrivare, in maniera del tutto inaspettata, direttamente dalla Campania stessa. Occhio Napoli, De Luca pronto al clamoroso sorpasso. Se ieri sera, alla prima del film “Ag4in”, De Laurentiis e Manfredi hanno avuto modo di riallacciare i contatti per la questione stadio, il sindaco di Salerno e De Luca in persona sembrano pronti ad un piano per ristrutturare l’Arechi e candidarsi agli Europei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Luca fa sul serio, maxi cifra per sorpassare Napoli: la situazione