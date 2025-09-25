De Luca | Dipartimento Sud strumento di clientela politica

Tempo di lettura: 3 minuti “ Se ci fossi io sarebbe un aiuto per il territorio. Se ci sono gli altri ho la sensazione che non sarà un aiuto ma rischia di essere un altro strumento di clientela politica e di centralizzazione delle decisioni. Non si capisce questo dipartimento. Avevamo l’Agenzia per il Sud che è stata sciolta. Adesso dopo tre anni rifacciamo un’altra agenzia. E’ evidente che ci sono altri intenti che non riguardano la valorizzazione del Sud ma riguardano la centralizzazione delle decisioni tutte riportate alla Presidenza del Consiglio”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando quanto il Dipartimento per il Sud possa essere un aiuto per lo sviluppo, e lo ha fatto a margine di ExpoSele 2025, la fiera dell’agroalimentare in programma da oggi, 25 al 27 settembre al PalaSele di Eboli (SA). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

