De Luca avverte gli alleati | Programmi seri per la Campania no alle ' palle' del reddito di cittadinanza

Salernotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nessuno ci venga a proporre le palle del reddito di cittadinanza o la chiusura dei termovalorizzatori, altrimenti li rimandiamo a quel paese". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina ad Eboli ha inaugurato la fiera Exposele. Durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

