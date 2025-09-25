De Luca avverte gli alleati | Programmi seri per la Campania no alle ' palle' del reddito di cittadinanza

"Nessuno ci venga a proporre le palle del reddito di cittadinanza o la chiusura dei termovalorizzatori, altrimenti li rimandiamo a quel paese". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina ad Eboli ha inaugurato la fiera Exposele. Durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Regionali, De Luca avverte Fico: "Codice etico? Qui non c'è nulla da insegnare. No demagogia"

Regionali, De Luca avverte Fico: "Programma serio o nessun vincolo di coalizione"

De Luca apre avverte gli alleati: "Programmi seri per la Campania, no alle 'palle' del reddito di cittadinanza"

Nervi, mediazioni e De Luca: Fico al tavolo coi partiti - Dai meet up al tavolo con De Luca figlio e il vice di De Luca padre, Fulvio Bonavitacola, che borbotta e avverte su “continuità” e codice etico. Segnala ilfattoquotidiano.it

De Luca: 'Priorità i programmi, dirò sempre ciò che penso' - Vincenzo De Luca riapre la tribuna web del venerdì dopo le ferie e conferma ad alta voce di voler continuare ad avere un ruolo di primissimo piano nelle ... Da ansa.it