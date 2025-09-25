De Luca apre avverte gli alleati | Programmi seri per la Campania no alle ' palle' del reddito di cittadinanza
"Nessuno ci venga a proporre le palle del reddito di cittadinanza o la chiusura degli ammortizzatori, perché se no li rimandiamo a quel paese". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che questa mattina ad Eboli ha inaugurato la fiera Exposele. Durante il suo intervento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: luca - apre
Dal Grande Fratello ai Fornelli: Luca Salatino apre a Roma ‘Iolanda Vino e Cucina’, il ristorante che sa di casa
Regionali 2025, De Luca apre al M5S: "Bene Conte, si parta dal programma e non dai nomi"
Regionali Campania, De Luca apre a Roberto Fico, ma mette dei paletti: «Si segua il mio programma, e voglio un nuovo segretario regionale»
La Diocesi di Teggiano Policastro con il Vescovo De Luca apre una nuova chiesa in Madagascar - facebook.com Vai su Facebook
? #Pavard apre alla possibilità di un trasferimento al @OM_Officiel. Club in contatto con @Inter per cercare l’intesa sul trasferimento. Staffetta pronta con #Akanji @SkySport - X Vai su X
Fico apre ai De Luca. E viene subito linciato dal fronte giustizialista - Il Fatto Quotidiano, giornale di riferimento dell'ala ortodossa grillina e voce delle Procure militanti scomunica l'ex ... Scrive ilgiornale.it