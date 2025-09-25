Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto un premio proprio in queste ore: soddisfazione da parte del numero uno dei campioni d’Italia in carica. È un Napoli che continua a vincere e che, dalla giornata di campionato che si è chiusa proprio con la sfida contro il Pisa, inizia a guardare tutti dall’alto. L’inizio di questa annata è senza dubbio positivo per la compagine partenopea, che vuole continuare a mandare segnali positivi anche nella prossima partita, attesissima, in programma domenica sera, contro il Milan. Può essere sicuramente soddisfatto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che in serata ha ricevuto un premio speciale legato alla sua attività nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Laurentiis, premio speciale per il patron azzurro: di cosa si tratta