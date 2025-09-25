De Laurentiis premio speciale per il patron azzurro | di cosa si tratta
Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricevuto un premio proprio in queste ore: soddisfazione da parte del numero uno dei campioni d’Italia in carica. È un Napoli che continua a vincere e che, dalla giornata di campionato che si è chiusa proprio con la sfida contro il Pisa, inizia a guardare tutti dall’alto. L’inizio di questa annata è senza dubbio positivo per la compagine partenopea, che vuole continuare a mandare segnali positivi anche nella prossima partita, attesissima, in programma domenica sera, contro il Milan. Può essere sicuramente soddisfatto lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, che in serata ha ricevuto un premio speciale legato alla sua attività nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: laurentiis - premio
Le Giurie Venezia 82, Orizzonti e del Premio De Laurentiis
Capalbio Film Festival, il produttore Aurelio de Laurentiis verrà celebrato con il premio all’eccellenza cinematografica
Aurelio De Laurentiis, premio all’Eccellenza al Capalbio film festival
Il miglior esordio a Venezia 81: Leone del futuro - Premio Venezia opera prima "Luigi De Laurentiis", Miglior Regia e Miglior Attrice (Kathleen Chalfant) nella sezione Orizzonti. FAMILIAR TOUCH di Sarah Friedland dal 25 settembre al cinema. - facebook.com Vai su Facebook
#venezia 82, il premio #opera prima Luigi De Laurentiis va a Short Summer di Nastia Korkia - X Vai su X
Capalbio Film Festival. Premio a De Laurentiis - Tanti ospiti e dibattiti nel cinema Nuovo Cinema Tirreno riaperto dal Comune. Da msn.com
Le Giurie Venezia 82, Orizzonti e del Premio De Laurentiis - Sono state definite le Giurie internazionali di Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima "Luigi De Laurentiis" della 82. Scrive corrieredellosport.it