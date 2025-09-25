De Laurentiis | Il calcio deve trovare una nuova strada se no è destinato a morire

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del futuro del calcio italiano, in vista anche delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Laurentiis: “Il calcio deve trovare una nuova strada, se no è destinato a morire”

In questa notizia si parla di: laurentiis - calcio

De Laurentiis a sorpresa: "L'ho visto e ho firmato" | Poi l'attacco frontale alla Lega Calcio

Valentina De Laurentiis la prima ad aver capito che il Napoli calcio è cultura

Aurelio De Laurentiis al Giffoni Film Festival 2025: “O prendiamo delle decisioni concrete, oppure fra due o tre anni il calcio scompare”

De Laurentiis: “Calcio morirà senza riforme. Tifosi Napoli? Vediamo se sono veri…” - facebook.com Vai su Facebook

$DeLaurentiis : “Calcio morirà senza riforme. Tifosi $Napoli ? Vediamo se sono veri…” tuttosport.com/news/calcio/se… - X Vai su X

De Laurentiis: “Il calcio con i costi attuali è destinato a morire” - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in occasione della presentazione del film "AG4IN" dedicato alla vittoria del quarto Scudetto, ha rilasciato ... Scrive europacalcio.it

De Laurentiis: "Il calcio concepito come oggi è destinato a morire a causa dei costi" - Al termine della proiezione della prima del film sul quarto Scudetto del Napoli, è intervenuto anche il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che ha parlato anche del futuro del ... Lo riporta milannews.it