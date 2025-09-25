David Openda e quasi 60 milioni di problemi | Tudor e il paradosso dell' abbondanza in attacco

La svolta della stagione juventina passa dalla capacità dell'allenatore di sfruttare tutto il potenziale offensivo della sua rosa. Per il momento, con i due nuovi acquisti non c'è ancora riuscito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David, Openda e quasi 60 milioni... di problemi: Tudor e il paradosso dell'abbondanza in attacco

In questa notizia si parla di: david - openda

Juventus, Tudor: “Non potevamo fare meglio. Vlahovic? Giusto oggi far giocare Openda e David”

Chi è Openda, il nuovo attaccante della Juve che dovrà vedersela con David e Vlahovic: caratteristiche, carriera e identikit

Juventus stellare in attacco: David, Vlahovic, e Openda portano 60 gol! Ecco quante reti hanno segnato i tre bomber bianconeri nelle passate stagioni: numeri impressionanti

#AGRESTI: ATTACCO TOP MA #DAVID #OPENDA NON SONO ESTERNI! PREOCCUPATO per #SCOUTING, a GENNAIO #KOOPMEINERS... ? https://youtu.be/UO_eeVt5wQ4?si=mQteyN53-FipxdiE… - X Vai su X

Il grido è chiaro verso Juventus-Atalanta: YILDIZ E ALTRI CINQUE Tudor non si priva del suo gioiellino, come confermato anche da Sky Sport negli ultimi minuti Restano in cinque per due posti, con Zhegrova-Conceicao-Openda e David-Vlahovic che - facebook.com Vai su Facebook

tudor e l'abbondanza in attacco - La svolta della stagione juventina passa dalla capacità dell'allenatore di sfruttare tutto il potenziale offensivo della sua rosa. Scrive gazzetta.it

Che abbondanza: David e Vlahovic più Openda, la Juve di Tudor ha un arsenale da 60 gol - Sessanta diviso tre è la cifra giusta per dare all’estate della Juve una dimensione più profonda. Si legge su gazzetta.it