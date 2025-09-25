David Di Gleria disperso in Ucraina chi era l’italiano che combatteva nella brigata Azov

Si era arruolato come foreign fighter tra le file della brigata d’assalto Azov, la controversa milizia incorporata nell’esercito ucraino. Poi dallo scorso 11 settembre di lui non si sono avute più notizie. È la storia di David Di Gleria, 48enne friulano, che secondo parziali informazioni delle autorità ucraine risulterebbe «missing in action». Una formula usata quando non è possibile recuperare il corpo di chi è morto in battaglia. Il suo battaglione stava combattendo in prima linea in una zona nell’oblast di Lugansk, attualmente sotto il controllo russo. L’uomo è originario di Paularo, in provincia di Udine, dove abitano anche i genitori che l’hanno sentito per l’ultima volta ad agosto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: david - gleria

Si chiamava David Di Gleria, aveva 48 anni. È l’ultimo italiano combattente al fianco dell’Ucraina dato per disperso dalle autorità di #Kiev. #Tg1 Perla Di Poppa - X Vai su X

Si chiamava David Di Gleria, aveva 48 anni. È l’ultimo italiano combattente al fianco dell’Ucraina dato per disperso dalle autorità di #Kiev. #Tg1 Perla Di Poppa - facebook.com Vai su Facebook

David Di Gleria, disperso l'italiano che combatteva in Ucraina: chi è il 49enne arruolato nella brigata Azov - Si era arruolato nella Brigata d'assalto Azov ed era andato a combattere sul fronte ucraino, ma dall'11 settembre di lui non si hanno più notizie. msn.com scrive

David Di Gleria, disperso l'italiano che combatteva in Ucraina: «Missing in action». Chi è il 49enne - Si era arruolato nella Brigata d'assalto Azov ed era andato a combattere sul fronte ucraino, ma dall'11 settembre di lui non si hanno ... Da msn.com