Danimarca vista droni | Nessuna prova che siano russi

I droni russi tornano a farsi notare nei cieli della Danimarca, dove per ore diversi aeroporti sono stati chiusi per l’avvistamento di velivoli senza pilota come già accaduto nei giorni scorsi e dopo episodi simili in Polonia e Romania. A stretto giro il commento del ministro della Difesa, Troels Lund Poulsen che, in un punto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Danimarca vista droni: “Nessuna prova che siano russi”

In questa notizia si parla di: danimarca - vista

Droni su Copenaghen, premier danese: "Attacco di gravità mai vista" $copenaghen $danimarca $aeroporto tgcom24.mediaset.it/mondo/copenagh… - X Vai su X

CRONACA ESTERI Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo allarme droni in Danimarca: chiuso un aeroporto. Von der Leyen: “Abbattere gli aerei russi è un’opzione” - Le forze di difesa ucraine hanno annunciato di aver abbattuto un caccia russo Su- ilfattoquotidiano.it scrive

Ondata di droni in Danimarca, sorvolati aeroporti e base degli F-35: spazio aereo chiuso, “Lanciati da vicino” - Un’ondata di droni ha sorvolato diversi aeroporti e una base militare danese questa notte costringendo le autorità locali a chiudere lo spazio aereo ... Da fanpage.it