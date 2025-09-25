Danimarca nuovi avvistamenti di droni in quattro aeroporti La polizia | Ad Aalborg forse operatori amatoriali

Nuovi avvistamenti di droni hanno costretto nella notte le autorità danesi a chiudere temporaneamente cinque aeroporti nella penisola dello Jutland, compresi due scali strategici per la difesa. Billund, il secondo aeroporto del Paese, è rimasto fermo per un’ora, mentre Aalborg – che ospita sia voli civili sia una base aerea – è rimasto chiuso per tre ore, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre. Segnalazioni sono arrivate anche dagli scali di Esbjerg e Sønderborg, oltre che da Skrydstrup, base che ospita caccia F-16 e F-35. Tutti gli scali hanno riaperto alle prime ore di giovedì. Secondo testimoni, nei pressi di Aalborg sono stati visti droni con luci verdi lampeggianti. 🔗 Leggi su Open.online