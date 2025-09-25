Danimarca nuovi avvistamenti di droni in quattro aeroporti Il ministro | Nessuna prova su Mosca
Nuovi avvistamenti di droni hanno costretto nella notte le autorità danesi a chiudere temporaneamente cinque aeroporti nella penisola dello Jutland, compresi due scali strategici per la difesa. Billund, il secondo aeroporto del Paese, è rimasto fermo per un’ora, mentre Aalborg – che ospita sia voli civili sia una base aerea – è rimasto chiuso per tre ore, nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 settembre. Il ministro della Giustizia danese, Peter Hummelgaard, ha definito le incursioni di droni come un «attacco ibrido» mirato a diffondere paura tra la popolazione. Tuttavia, ha specificato come, per il momento, non vi sia alcuna prova che si tratti di Mosca. 🔗 Leggi su Open.online
