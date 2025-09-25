Danimarca | ‘nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca’
Il ministro della Difesa danese: nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha affermato che non ci sono prove che la Russia sia dietro l’incursione dei droni. Ha poi aggiunto che i droni “non provengono da molto lontano” e che l’episodio è diverso dagli incidenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: danimarca - nessuna
Aeroporti delle capitali di Danimarca e Norvegia nel caos. Frederiksen: «Il più grave attacco di sempre alle nostre infrastrutture». Zelensky: «Senza una risposta decisa Mosca continuerà a perpetrare queste violazioni». Il Cremlino nega: «Accuse infondate» - facebook.com Vai su Facebook
"La #Danimarca è consapevole delle minacce dalla #Russia. L'incidente all'aeroporto di #Copenaghen è sorprendente, i danesi sospettano che si tratta di un attacco ibrido, ma al momento non hanno menzionato in alcun modo la #Russia" dice Jacob Reim, - X Vai su X
Danimarca, convocato incaricato USA per presunte ingerenze in Groenlandia - La Danimarca ha convocato l’incaricato d’affari statunitense dopo le rivelazioni della televisione pubblica DR, secondo cui sarebbero in corso «tentativi di ingerenza» in Groenlandia, territorio ... Secondo ilmessaggero.it