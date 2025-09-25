Danimarca | ‘nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca’

25 set 2025

Il ministro della Difesa danese: nessuna prova che dietro i droni ci sia Mosca Il ministro della Difesa danese Troels Lund Poulsen ha affermato che non ci sono prove che la Russia sia dietro l’incursione dei droni. Ha poi aggiunto che i droni “non provengono da molto lontano” e che l’episodio è diverso dagli incidenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

