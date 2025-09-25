Danimarca | droni nello spazio aereo chiuso lo scalo di Aalborg

Feedpress.me | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News. A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce Sky News. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che "sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg. 🔗 Leggi su Feedpress.me

danimarca droni nello spazio aereo chiuso lo scalo di aalborg

© Feedpress.me - Danimarca: droni nello spazio aereo, chiuso lo scalo di Aalborg

In questa notizia si parla di: danimarca - droni

Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo

Droni sospetti in Danimarca e Norvegia, chiusi per ore gli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Zelensky: «Sono i russi»

Danimarca: allarme droni. Polizia: “non li abbiamo visti”

Danimarca: droni nello spazio aereo, chiuso lo scalo di Aalborg; Danimarca, chiuso aeroporto di Aalborg a causa della presenza di droni |; Droni su Copenaghen e Oslo, caos voli. Portavoce Ue: schema porta alla Russia. Mosca nega.

danimarca droni spazio aereoDroni sull’aeroporto di Aalborg in Danimarca, spazio aereo chiuso: voli deviati verso altri scali - L’aeroporto danese di Aalborg è attualmente chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo riporta fanpage.it

danimarca droni spazio aereoDanimarca: droni nello spazio aereo, chiuso lo scalo di Aalborg - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Droni Spazio Aereo