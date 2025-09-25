Danimarca | droni nello spazio aereo chiuso lo scalo di Aalborg

L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo ha riferito la polizia, citata da Sky News. A seguito dell'incidente, i voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Aalborg sono stati bloccati, riferisce Sky News. In un post su X, la polizia del Nordjyllands ha dichiarato che "sono stati osservati dei droni nei pressi dell'aeroporto di Aalborg. 🔗 Leggi su Feedpress.me

