Danimarca drone anche su aeroporto Billund ministro difesa Poulsen | Nessuna prova siano russi attacco da professionista; contattata Nato
Il ministro Poulsen ha parlato apertamente di un’azione “sistematica” e “ibrida”, riconducibile a un “attore professionista”, escludendo poi collegamenti immediati con Mosca: “Non ci sono prove che la Russia sia dietro l’incursione dei droni”, ha dichiarato, aggiungendo che i velivoli “non provengon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: danimarca - drone
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, decine di aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore lo scalo riapre, ma intanto un drone è segnalato sulla capital - facebook.com Vai su Facebook
I cieli della Danimarca si ostinano ad abbaiare contro “grossi droni” di un “attore capace” che i danesi e la NATO non osano abbattere per non doverne fare il nome. - X Vai su X
Danimarca: droni su cinque aeroporti, chiuso per un'ora lo spazio aereo - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Lo riporta ansa.it
Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti - La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. msn.com scrive