Danimarca | chiude aeroporto di Aalborg a causa di droni
Copenaghen, 25 set. (Adnkronos) - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Lo ha dichiarato la polizia nazionale danese, riferendo che i droni hanno seguito uno schema simile a quelli che avevano bloccato i voli all'aeroporto di Copenaghen per quattro ore qualche giorno prima. Anche le forze armate del paese sono state colpite, poiché l'aeroporto di Aalborg è utilizzato come base militare, ha aggiunto. Martedì la Danimarca ha dichiarato che l'incidente all'aeroporto di Copenaghen è stato l'attacco più grave mai avvenuto contro le sue infrastrutture critiche e lo ha collegato a una serie di presunte incursioni di droni russi e ad altri disordini in tutta Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: danimarca - chiude
Motori, in Danimarca il giovane talento Gino Rocchio chiude dodicesimo con molti rimpianti
Kart, nella tempesta di Rodby in Danimarca il giovane Gino Rocchio chiude decimo all’Europeo
Kart, nella tempesta di Rodby in Danimarca il giovane Gino Rocchio chiude decimo all’Europeo
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, decine di aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore lo scalo riapre, ma intanto un drone è segnalato sulla capital - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, altro allarme droni: aeroporto chiuso. Von der Leyen: sì a colpire jet russi?L'Ucraina può riconquistare i territori persi? trib.al/99NcgZw - X Vai su X
Danimarca, chiuso aeroporto di Aalborg a causa della presenza di droni |; Chiuso l'aeroporto di Aalborg per droni: ancora problemi nei cieli danesi; Per la seconda volta in pochi giorni un aeroporto danese è stato chiuso per la presenza di droni.
Danimarca: chiude aeroporto di Aalborg a causa di droni - L'aeroporto danese di Aalborg è stato chiuso a causa della presenza di droni nel suo spazio aereo. Scrive iltempo.it
Droni (russi?) nello spazio aereo della Danimarca, chiuso l'aeroporto di Aalborg: voli bloccati. Secondo caso di violazione in pochi giorni - L'aeroporto danese di Aalborg è chiuso a causa del rilevamento di droni nel suo spazio aereo. Riporta ilgazzettino.it