Danimarca avvistati droni in altri quattro aeroporti | Chiuso lo scalo di Aalborg

Von der Leyen: "Abbattere i jet russi è un'opzione sul tavolo" Zelensky all'Onu: "Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza". Germania: "La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

danimarca avvistati droni quattroDanimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti - La polizia danese ha ricevuto alle 4:21 odierne segnalazioni dell’avvistamento di droni nei pressi dell’aeroporto di Billund, nel centro della Danimarca. Come scrive gazzettadiparma.it

danimarca avvistati droni quattroNuovi avvistamenti di droni in Danimarca, chiuso per ore l’aeroporto di Aalborg - Lo spazio aereo danese è stato di nuovo violato da droni non identificati sopra Aalborg, Esbjerg, Sonderborg e nella base aerea di Skrydstrup ... Segnala editorialedomani.it

